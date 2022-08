El vol de l’avió militar de la congressista Nancy Pelosi que es va enlairar de Malàisia i va aterrar a Taiwan va ser possiblement el més seguit de la història a les xarxes socials. Va confirmar una visita sense caràcter oficial ni anunci previ però de potencial tempestuós a l’estret de Formosa. Menys de 24 hores després, el mateix avió es va enlairar de l’aeroport Songshan de Taipei, després d’una visita en què Pelosi ha promès que «els Estats Units no abandonaran Taiwan» i que ha indignat Pequín. Abans de pujar a l’avió i continuar la seva gira per Àsia amb parades a Corea del Sud i el Japó, la política ha afirmat al seu compte de Twitter: «Que ningú s’equivoqui. El compromís dels Estats Units amb el poble de Taiwan es mantindrà inalterable ara i en les pròximes dècades».

Pelosi s’ha trobat amb activistes pels drets humans, entre els quals hi havia Wuer Kaixi, un dels líders del moviment estudiantil que va protagonitzar les protestes a la plaça pequinesa de Tiananmen, reprimides per la Xina el 1989. A l’esdeveniment, al parc Jingmei de Taipei, Pelosi també va conversar amb el llibreter arrestat i interrogat a la Xina per vendre llibres prohibits per Pequín a la seva llibreria de Hong Kong, Lam Wing-kee, i amb l’activista Lee Ming-che, empresonat per «subversió» a la Xina entre 2017 i 2022. En les últimes hores, Pequín ha respost al viatge, que ha qualificat de «deplorable traïció» i «farsa», amb un desplegament militar a l’estret de Taiwan i amb sancions a les importacions procedents de l’illa. Taiwan, amb qui els EUA no mantenen relacions oficials, és un dels motius de conflicte més grans entre la Xina i els EUA, sobretot perquè Washington és el principal subministrador d’armes de l’illa i seria el seu aliat militar més gran en cas de conflicte bèl·lic amb el gegant asiàtic.

El Ministeri xinès de Defensa va prometre «accions militars selectives», amb una sèrie de maniobres militars entorn de l’illa que començaran avui, entre les quals, «disparar municions reals de llarg abast» a l’estret de Taiwan, que separa l’illa de la Xina continental. Aquestes maniobres són «una mesura necessària i legítima per respondre a les greus provocacions d’alguns polítics nord-americans i independentistes taiwanesos», segons la diplomàcia xinesa. «Algunes àrees dels exercicis xinesos violen [...] les aigües territorials» taiwaneses, va indicar el portaveu del Ministeri de Defensa de Taiwan, Sun Li-fang. «Aquesta és una acció irracional que desafia l’ordre internacional», va afegir.