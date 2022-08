El Departament de Defensa dels Estats Units va esborrar el contingut dels telèfons dels seus alts càrrecs en els últims dies de l’administració de Donald Trump, incloent-hi qualsevol possible referència a l’assalt al Capitoli per milers dels seus seguidors el 6 de gener del 2021. Segons van publicar abans-d’ahir la CNN i la CNBC, el Pentàgon va eliminar tot el contingut dels dispositius d’alts comandaments de l’Exèrcit i de civils amb responsabilitat sobre les Forces Armades com el llavors secretari de Defensa, Chris Miller, i el llavors secretari de l’Exèrcit, Ryan McCarthy.

El 21 de juliol, el Departament de Seguretat Nacional va obrir una recerca penal sobre l’eliminació de missatges que agents del Servei Secret van enviar el 6 de gener del 2021, dia de l’assalt al Capitoli. La sotsinspectora general del DHS, Gladys Ayala, va demanar en aquesta ocasió mitjançant una carta al director del Servei Secret, James Murray, que cessés la seva pròpia recerca sobre el que va passar perquè ja n’hi ha una d’oberta. El Servei Secret, el cos encarregat de protegir, entre d’altres, el president del país, ha determinat que no pot recuperar els missatges de text esborrats que van ser enviats el 5 i 6 de gener de fa un any. El comitè de la Cambra de Representants que investiga l’assalt al Capitoli li havia sol·licitat aquests intercanvis, però només n’ha pogut rebre un. La resta van ser eliminats en el marc d’una migració del sistema prèviament planificada i el comitè creu que el procediment per conservar el contingut podria no haver respectat els requisits en vigor i podria haver violat la Llei Federal de Registres.