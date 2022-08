El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat la recusació del magistrat Carlos Ramos com a membre del tribunal que ha de jutjar l’antiga Mesa del Parlament, de la qual formava part la llavors diputada i actual alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, per desobediència.

La sala 77 ha acceptat els arguments de l’exvicepresident del Parlament Josep Costa contra el magistrat i Ramos no formarà part del tribunal. La resolució recull que la sala no ha posat «mai» en dubte el prestigi professional de Ramos però entén que els seus informes poden suscitar, «en el recusant i també en part de la societat, la legítima sospita de falta d’imparcialitat» i per això, «en garantia del procés just», aparten el magistrat de la causa de manera definitiva. La decisió ha estat per majoria amb dos vots particulars en sentit contrari. L’expresident del Parlament Roger Torrent, així com Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i la mateixa Adriana Delgado, seran jutjats del 5 al 7 d’octubre.

El judici a l’antiga Mesa del Parlament s’havia de celebrar el juliol i es va ajornar després d’acceptar la recusació del president del tribunal, Jesús María Barrientos, que també havia plantejat Costa. Aleshores el tribunal no va acceptar la recusació dels magistrats Carlos Mir i Carlos Ramos. La resolució de la sala 77 coneguda ahir aprecia als informes de recusació del magistrat Ramos «un plus quant al contingut al qual objectivament han de limitar-se». La sala indica que estan d’acord amb Ramos que les seves expressions no demostren «cap sentiment d’hostilitat ni animositat». Ara bé, la sala diu que si es valoren de forma conjunta les expressions del magistrat es pot veure «un apassionament personal o proximitat» que no el situa «en posició de garantir, almenys als ulls del destinatari d’aquelles valoracions, el seu desinterès en l’objecte del procés i, consegüentment, la imparcialitat de la seva actuació en el tribunal».