Estratègia local pel Dret a l’Alimentació és el nom del document elaborat per l’Ajuntament de Manresa amb el suport d’entitats per intentar assolir un sistema que garanteixi que ningú passi gana a la ciutat.

L’estratègia pel dret a l’alimentació que des de l’Ajuntament de Manresa es vol impulsar és el punt de partida per poder aplicar mesures «per constituir un sistema alimentari sostenible, segur, saludable i d’accés universal».

Segons s’afirma en el document, es vol avançar cap a «una política alimentària única i compartida», construïda amb la participació de tots els agents, des de la producció d’aliments fins als consumidors i consumidores passant per les indústries d’elaboració, transformació i distribució, com també la venda i la restauració.

Han col·laborat en l’elaboració del document Càritas, la Residència Rosa Oriol, la Plataforma d’Aliments, la Fundació Santa Clara, la Creu Roja, la Xarxa de Sobirania Alimentària de Catalunya Central, l’Ateneu Cooperatiu de Catalunya Central, Mengem Bages, la Xarxa de suport de Valldaura, el Pla de Desenvolupament Comunitari de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans i l’Associació de Veïns de la Balconada.

Entre les necessitats alimentàries detectades hi ha el consum d’aliments de baixa qualitat i poc valor nutritiu perquè són productes més econòmics. Aquesta situació no és desnutrició sinó malnutrició -el que es considera fam oculta- i afecta a famílies que tenen ingressos pel treball però que no permeten cobrir totes les despeses i l’alimentació s’acaba descuidant. També s’ha constatat dificultat d’accés a aliments específics més cars com productes per a nadons o relacionats amb al·lèrgies.