El Govern espanyol i el PSOE van atacar Alberto Núñez Feijóo per les paraules d’Isabel Díaz Ayuso en contra del decret d’estalvi energètic que l’executiu pretén aprovar. Van interpel·lar el líder del PP perquè digués si avalava o no l’amenaça d’insubmissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El nou portaveu socialista al Congrés, Patxi López, va demanar al líder del PP que «posi ordre a les seves files» i «faci entendre» als dirigents del seu partit que «les lleis, en democràcia, es compleixen».

Ayuso es va llançar dilluns mateix a la nit, tot just conclosa la roda de premsa del Consell de Ministres que va aprovar el decret llei d’estalvi energètic, a mostrar la seva insubmissió: «Madrid no s’apaga». Una versió del «Madrid no es tanca» que va proclamar en plena pandèmia i que li va ser molt rendible en les eleccions autonòmiques. Però a les poques hores el seu vicepresident regional, Enrique Ossorio, va recular i va assegurar que l’Executiu regional compliria, encara que es reservava la carta d’anar al Tribunal Constitucional. Cap baró popular va arribar tan lluny com aquestes primeres paraules d’Ayuso, però Génova va sortir a donar-li suport en remarcar que els responsables autonòmics tenien «llibertat per decidir» si apliquen o no les obligacions contingudes en el decret.