Renfe obrirà el pròxim 8 d'agost a la seva pàgina web un registre per poder sol·licitar els abonaments de transport amb la bonificació aprovada pel govern espanyol pels serveis de Rodalies, mitja distància i Avant, segons ha avançat aquest divendres El País i ha pogut confirmar l'ACN. Els usuaris podran demanar els seus títols multiviatge a partir d'aquesta data, però no els començaran a rebre fins al 24 d'agost, moment en què també hauran d'abonar el dipòsit corresponent a cada abonament: de 10 euros per Rodalies i de 20 euros en els serveis de mitja distància. Al final del període el dipòsit serà retornat sempre que hagin realitzat un mínim de quatre viatges mensuals, 16 viatges al final dels quatre mesos de vigència de la mesura.

La mesura s'ha pres davant la previsió d'una allau de peticions, i amb l'objectiu que els usuaris puguin obtenir els seus títols amb antelació.