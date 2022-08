El calendari és, moltes vegades, capritxós, i fa coincidir esdeveniments que, sens dubte, estarien més bé separats en el temps. Una d’aquestes casualitats incòmodes es donarà l’octubre del 2023, amb les Corts Generals dissoltes per la convocatòria d’eleccions generals i el fet que la princesa Elionor complirà els 18 anys, moment en què haurà de jurar la Constitució davant del Congrés. Més enllà de l’embolic institucional i organitzatiu –al Govern semblen tenir la solució–, la majoria d’edat de la princesa reobrirà els xocs entre PSOE i Unides Podem pel paper de la monarquia a la meitat de la campanya electoral.

Entre les desenes de diferències que han tibat la coalició en els gairebé tres anys de l’actual Govern, la monarquia ha ocupat un lloc preferent. La marxa de Joan Carles I, la seva situació judicial i els intents d’Unides Podem per investigar-ho al Congrés han friccionat constantment l’aliança. I, a falta de les friccions que puguin sorgir en la resta de legislatura, la jura d’Elionor es preveu com l’últim xoc abans dels comicis.

La secretària d’Acció Institucional i coportaveu de Podems, María Teresa Pérez, va mostrar ahir el seu rebuig a aquests «juraments medievals». «El que esperem és que algun dia es pugui triar la prefectura de l’estat i aquest dia Elionor tindrà tot el dret a presentar-se a les eleccions». A més, va repetir que l’«horitzó republicà» és «més a prop que mai»

No obstant això, no sembla que el PSOE s’hagi d’obrir a curt o mitjà termini a un debat sobre la monarquia. En tot moment ha tallat les ales a les propostes d’Unides Podem per indagar sobre les finances del rei emèrit i es van posicionar amb el PP i Vox per rebutjar una iniciativa del PNB que limitava la inviolabilitat del monarca als actes que tinguessin relació «amb les funcions institucionals de la Prefectura de l’Estat».