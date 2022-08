La justícia russa va condemnar ahir a nou anys de presó la jugadora de bàsquet estatunidenca Brittney Griner per possessió i contraban de drogues. L’esportista, de 31 anys, va admetre el seu «error» en introduir en territori rus oli de cànnabis en cartutxos per vaporejar, però també va demanar clemència al tribunal urbà de Khimki, a la regió de Moscou. La seva sentència podria aplanar el camí per a un intercanvi de presoners d’alt nivell entre Rússia i els Estats Units.

La condemna de Griner, dos cops medallista d’or olímpica i estrella de l’Associació Nacional de Bàsquet Femení, ha causat un fort enrenou al seu país. El president dels Estats Units, Joe Biden, va qualificar d’«inacceptable» la sentència i va dir que la Casa Blanca treballarà incansablement darrere del seu alliberament.