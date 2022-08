El diputat de Junts i advocat Jaume Alonso-Cuevillas descarta que Junts proposi un relleu temporal a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, tal com reclama la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, la igualadina Alba Vergés. «Seria blanquejar una situació d’absoluta excepcionalitat. ERC ha suspès la presidenta perquè ha volgut, és una decisió política», va afirmar. Segons Cuevillas, la «suspensió exprés» de Borràs el 28 de juliol volia tapar els acords de la taula de diàleg del dia anterior. Uns acords que, per al diputat de Junts, suposen la renúncia a la unilateralitat i l’acatament del marc legal.

Preguntat per si Junts hauria de trencar el Govern, el diputat de Junts no va voler donar la seva opinió perquè, segons va dir, els membres de l’executiva van assumir el compromís de no pronunciar-s’hi. Però va afegir que detecta «molta indignació» entre les bases del partit pel que va qualificar com a «atac a la línia de flotació» de l’acord de govern.

No el sorprèn però que els consellers de Junts no hagin expressat públicament el seu malestar, ja que, segons va dir, els consellers han de seguir fent la seva feina i no seria lògic que anessin criticant.