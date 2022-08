Un jutge de Barcelona va acordar ahir presó eludible amb fiança de 6.000 euros per a dos agents dels Mossos d’Esquadra que dijous van ser detinguts per la Divisió d’Assumptes Interns (DAI) i als qui el magistrat atribueix els delictes de tracte degradant, lesions i detenció il·legal.

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Afers Interns van arrestar dijous a Barcelona dos agents del cos per un presumpte delicte de detenció il·legal, tortures i lesions i n’investiguen quatre més per un presumpte delicte de detenció il·legal i tortures. Els fets van tenir lloc durant una actuació policial que es va fer a finals de l’any passat a Barcelona.

Els dos detinguts van passar ahir a la disposició del jutjat de guàrdia de Barcelona, que va acordar per a tots dos presó provisional, eludible amb una fiança de 6.000 euros, per tracte degradant, lesions i detenció il·legal, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En el cas que els dos agents aportin la fiança de 6.000 euros i eludeixin la presó, el jutge els ha imposat una ordre d’allunyament de mil metres respecte de la víctima, així com la prohibició de comunicació amb ell per qualsevol via.

El jutge també ha decidit prohibir als dos mossos la sortida d’Espanya, els ha retirat el passaport i els ha obligat a personar-se de manera periòdica davant l’autoritat judicial.

Els agents estaven efectuant labors de seguretat ciutadana per la zona de l’Eixample, a Barcelona, quan van practicar la detenció sota sospita, segons van detallar fonts pròximes al cas.

El denunciant, segons va revelar Ser-Barcelona, sosté que els agents, que van acudir a un bar gai per detenir-lo perquè suposadament estava provocant aldarulls, el van agredir, li van proferir insults homòfobs i, en comptes de portar-lo a comissaria, el van deixar enmig del carrer al crit de «a veure si et violen».

La Direcció General de la Policia ha obert un expedient disciplinari als agents implicats i de moment ha apartat del servei els dos mossos arrestats.