La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va afirmar ahir que el decret d’estalvi energètic aprovat aquesta setmana «està per aplicar-se» i les mesures que conté són «assumibles» per a Espanya.

En una entrevista a Onda Cero i en resposta a la polèmica generada aquests dies pel decret, Ribera va lamentar que en un context tan difícil com és l’actual, el debat no se centri en «com podem ajudar» sinó en «com evitar complir o en com evitar les sancions», perquè «sembla que hi ha una invitació a no complir», va dir, en referència al pols que mantenen aquests dies el PSOE i el PP sobre aquestes mesures des que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar la seva oposició a complir-les.

«És important contribuir quan altres ho necessiten», va insistir Ribera en referència a França, que té problemes de subministrament i rep gas de països com Espanya, tant gas directe com el que serveix per produir electricitat. Aquestes exportacions, va aclarir, no computen en el 7% que ha de reduir Espanya en el seu consum, un objectiu que és «assumible» sense perjudici per a la indústria. A més, el paquet de mesures està pensat perquè s’apliqui amb flexibilitat «quan correspongui».

Diàleg amb les autonomies

D’altra banda, en una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra va recordar que el dijous anterior a la seva aprovació al Consell de Ministres es van celebrar les conferències sectorials d’energia i medi ambient, en les quals va dir que havia traslladat l’impuls d’aquest paquet de «mesures immediates» i la construcció d’un pla de contingència previst per al setembre, i en el qual es va demanar a les comunitats que presentessin propostes.

Sense restriccions a les llars

Ribera va descartar que el pla de contingència inclogui restriccions o prohibicions a les llars, si bé proposaran recomanacions «molt conegudes i molt clàssiques» en relació amb els termòstats, les finestres, els tendals i els electrodomèstics. La ministra va insistir que el pla de contingència previst per al setembre no vol «danyar la necessitat ni el confort» de famílies i teixit productiu. Va prometre que compartiran l’esborrany tan aviat com el tinguin amb totes les administracions, els grups parlamentaris i els principals sectors socials i econòmics.

La ministra va tancar la porta a seguir les últimes recomanacions del Fons Monetari Internacional (FMI), que demana que els consumidors suportin tot l’increment dels costos d’energia.

El Govern reacciona a les crítiques i, per aclarir dubtes, cita les comunitats

El Govern espanyol intenta apagar el foc dels últims dies pel del pla d’estalvi i eficiència energètica. Teresa Ribera ha convocat per a aquest pròxim dimarts, 9 d’agost, al matí, a les comunitats autònomes per a aclarir-los dubtes sobre l’aplicació del reial decret llei que entrarà en vigor un dia més tard, el dimecres 10.

La convocatòria és de caràcter tècnic, i de fet la dirigirà, per part del Govern, el director general de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), Joan Groizard, que és l’organisme que pilota aquestes polítiques. El que està convocat per al dimarts al matí, de fet, és la Comissió Consultiva de Directors Generals, i amb aquesta reunió el ministeri pretén resoldre tots els dubtes que han anat sorgint en els últims dies, especialment les relatives a la seguretat i la salut laboral.

Des que el Consell de Ministres va aprovar dilluns passat el decret llei no han deixat de succeir-se les preguntes però també les crítiques per part d’algunes autonomies –especialment del PP, encara que també inicialment del PNB– respecte al pla d’estalvi energètic. La comunitat més rebel, la que pràcticament ha fet una crida a la insubmissió, és Madrid. Però les preguntes sobre la lletra petita van fer fins i tot que la mateixa Ribera precisés ahir que bars i comerços podran posar l’aire condicionat a 25 graus, seguint la legislació laboral, que també recull el decret.

Ribera va insistir que les mesures contingudes en el text s’aplicaran amb «flexibilitat» i va posar exemples com els de discoteques, cuines o gimnasos, que requereixen d’una temperatura diferent. «No es pot demanar a treballadors que estan en condicions d’exercici físic important que no tinguin les condicions que el dret laboral garanteix respecte als màxims i mínims de temperatura», va assegurar.