Tres nous vaixells carregats amb gra i cereals ucraïnesos van salpar ahir dels ports d’Odessa i Txornomorsk, al mar Negre. Aquesta és la segona vegada que Ucraïna pot exportar els seus productes agrícoles des de l’inici de la invasió russa, el febrer passat. Moscou va establir un bloqueig naval que només es va trencar amb l’acord a Istanbul, fa dues setmanes, per permetre la sortida de blat i blat de moro ucraïnesos.

Ahir en van salpar tres i transporten, en total, 58.000 tones de cereal. Abans d’arribar al seu port final, no obstant això, aquests tres vaixells han de passar per Istanbul, on el Centre de Coordinació Conjunta inspeccionarà el contingut dels vaixells de càrrega, com està pactat entre els dos països.