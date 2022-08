La portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant, considera que la seva formació «mai ha estat el soci preferent» del Govern, ja que els «socis efectius» de l’executiu català són en realitat els comuns i el PSC, pel que va refredar la possibilitat de pactar els pressupostos de la Generalitat del 2023.

En una entrevista a Efe, Reguant va llançar així una advertència al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que dimarts passat va anunciar que buscarà el suport de la CUP i dels comuns als propers comptes catalans.

Segons Reguant, «més enllà de les paraules que utilitzen» ERC i JxCat, «a l’hora de la veritat la CUP mai no ha estat el soci preferent» del Govern, perquè l’executiu que presideix Aragonès «sempre ha elegit el PSC o els comuns» com a «socis efectius» per aprovar projectes clau de la legislatura.

Lluny de la patronal

El que demana la CUP al Govern per negociar els pressupostos és que aparqui l’«agenda» de la patronal Foment del Treball, que «abandoni macroprojectes que no porten enlloc» i «reprodueixen les polítiques sociovergents realitzades en els darrers quaranta anys», que s’oposi a l’«agenda del retrobament» que abandera el Govern de Pedro Sánchez i que resolgui qüestions com els desnonaments.

També reclama al Govern d’ERC i JxCat que aposti per l’atenció primària a la sanitat pública i afronti el conflicte amb el sector educatiu a Catalunya. «Si el Govern no aborda res d’això i continua com fins ara, aleshores això voldrà dir que ja ha triat quins són els seus socis efectius, i que són els de sempre, no la CUP», va raonar.

Sobre l’acord d’investidura entre ERC i CUP, va denunciar que el Govern «ha anat pel camí contrari» del que deia el pacte, en no «afrontar les emergències» de Catalunya sense estar pendent del que digui el Tribunal Constitucional, que defensa els interessos de les elits, els oligopolis i l’Ibex-35». El Govern «ha optat per atenuar el conflicte, fer-lo desaparèixer, amagar-lo sota el llit, i això provoca que res canviï en aquest país i que se segueixin fent les mateixes polítiques», va lamentar.

L’intercanvi de cromos

Reguant no veu «gens sorprenent l’intercanvi de cromos» del Govern –especialment d’ERC– amb En Comú Podem, però «la pregunta, més que amb qui vol negociar els pressupostos, és quines propostes planteja per fer front a la crisi».