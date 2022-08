L’incendi en uns baixos de Sant Adrià de Besòs va obligar a evacuar 58 veïns i una residència d’avis amb 21 residents. Sis dels veïns evacuats es van haver de traslladar a l’hospital per inhalació de fum, cap d’ells de gravetat. El foc es va originar als baixos del número 7 del carrer de Sant Joaquim, en un local que feia temps que estava ocupat, i que estava ple d’objectes, plàstics i fustes. L’Ajuntament havia instat la propietat a iniciar el procés de desnonament, però no n’havia obtingut resposta. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 10 dotacions dels Bombers i vuit unitats del SE.

La gran quantitat de deixalles acumulades al local va complicar les tasques d’extinció del foc, segons va relatar a l’ACN el cap de guàrdia de la Regió Metropolitana Nord, Albert Cervera. Tècnics municipals revisaven l’edifici afectat juntament amb els bombers perquè l’incendi podria haver compromès els forjats del bloc. També s’estaven revisant uns soterranis que comuniquen locals de diferents portals.

Els veïns dels blocs adjacents ja van poder tornar a casa, mentre que encara no ho van poder fer els del mateix bloc. La primera planta és la que té l’afectació més important.

De moment, els avis de la residència tampoc no hi podien tornar.

Antonio Domingo, uns dels veïns afectats pel foc, va relatar que al matí quan es va llevar de seguida va veure el foc. Per això va decidir marxar de casa i avisar la resta de veïns. Va explicar també que al local hi havia un home des de feia temps i hi acumulava una gran quantitat de deixalles. «Alguns veïns es queixen que generava molèsties», va assegurar.