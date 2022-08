Israel i la Gihad Islàmica Palestina mantenien l’alto al foc que va entrar en vigor diumenge a la nit per posar fi a tres dies d’intercanvi de foc amb Gaza, sumida en una eterna crisi humanitària mentre plora els 44 morts palestins que ha causat aquesta nova escalada. Amb la mediació d’Egipte, les parts van aconseguir ahir una treva que ha evitat una escalada bèl·lica de més grans proporcions, encara que es tracta de la més greu des de maig del 2021.

Una delegació egípcia es va desplaçar ahir a la zona per supervisar la treva, que de moment ha implicat que Israel aixequés les restriccions de seguretat a les zones confrontants a la Franja, i la reobertura de l’encreuament d’Erez, que va permetre l’entrada d’ajuda humanitària i de combustible vital per a l’única planta elèctrica de l’enclavament, on des de dissabte només funcionava el corrent durant quatre hores al dia.

D’aquesta manera, la Franja de Gaza reprenia ahir gradualment la normalitat en les primeres hores d’alto al foc amb la reobertura de botigues, bancs, escoles i institucions oficials, mentre desenes de persones es van amuntegar als hospitals per visitar els ferits en l’ofensiva d’Israel.