Gustavo Petro va ser investit president de Colòmbia, el primer d’esquerres del país. Petro va traçar les línies mestres d’una revolució pacífica per construir una nació «justa, forta i unida» en una vistosa cerimònia carregada de simbolismes.

Petro, de 62 anys, va coronar així l’ideal bolivarià que va començar en la seva joventut quan va entrar a les files del grup guerriller Moviment 19 d’Abril, les banderes del qual es van veure ahir entre la multitud que es va aplegar en una plaça de Bolívar, al centre de Bogotà, plena de públic emocionat per l’arribada de l’esquerra al poder i per la possibilitat d’assistir per primera vegada a un acte d’aquesta naturalesa, tradicionalment reservat a caps d’Estat, polítics i altres autoritats.