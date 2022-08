La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha confirmat l’anul·lació dels projectes educatius de dos col·legis catalans que no complien el mínim del 25% de les classes en castellà, segons consta en dues providències, a les quals va tenir accés El Periódico.

Les resolucions inadmeten els recursos de cassació que va presentar la Generalitat de Catalunya contra les sentències que va dictar el març del 2021 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què tombava els plantejaments lingüístics dels col·legis Bogatell (Barcelona) i Josefina Ibáñez (Abrera).

El magistrat ponent de la decisió de la Sala, José Luis Requero Ibáñez, argumenta que el rebuig a admetre els recursos és perquè el Govern català no «ha fonamentat prou» la seva reclamació, ja que «res útil argumenta sobre l’interès cassacional» del cas que permeti «apreciar la conveniència d’un pronunciament» del Suprem.

En concret, l’alt tribunal relata que la Generalitat «es va limitar» a manifestar que, segons ell, la doctrina fixada en la sentència pot ser «greument danyosa» per als interessos generals; una argumentació que, per als magistrats, «manca de qualsevol utilitat». Aquest és el motiu pel qual les providències, davant de les quals no hi caben recurs, imposen al Govern català el pagament de les costes judicials, amb un límit de 2.000 euros.