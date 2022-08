Un estudi científic va revelar la detecció en dues províncies xineses de 35 contagis en humans d’un nou virus d’origen animal del tipus henipavirus, van informar ahir mitjans estatals. Els casos, cap d’ells greu, es van trobar a Shandong (est) i Henan (centre), segons el diari oficialista Global Times, que cita un article publicat per científics xinesos i de Singapur al New England Journal of Medicine.

El virus, per al qual no existeixen ara com ara vacunes o tractaments, va ser detectat mitjançant mostres preses de la gola de pacients que havien tingut contacte recent amb animals i s’associa amb símptomes com la febre, cansament, tos, pèrdua de la gaan, maldecap, dolor muscular i nàusees. D’acord amb el diari, recerques posteriors van revelar que 26 dels 35 pacients portadors d’aquest henipavirus havien desenvolupat aquests símptomes clínics, als quals se sumen irritabilitat i vòmits. Aquest mitjà indica que un dels vectors de transmissió del virus són els ratpenats.