Els usuaris de refugis climàtics oberts a l’agost demanen que els responsables de l’espai puguin abaixar l’aire condicionat per sota dels 27 graus, després del primer dia d’entrada en vigor del decret llei per reduir l’ús d’energia de cara a un hivern amb possibles restriccions de l’ús de gas rus a Europa. Algunes de les persones que es van acostar ahir a la biblioteca de Nou Barris s’han mostrat sorpreses per la temperatura, tot assegurant que no notaven que hi hagués climatització.

De la mateixa manera, els professionals a càrrec de gestionar l’espai lamenten no poder oferir un espai més fresc, conscients del paper que tenen als barris per fer front a la calor. «Quan entres estàs fresquet, però si portes una estona i et mous molt ja no es nota l’aire. Abans teníem l’aire a 25 graus i es notava poquet perquè el sistema és antic i algunes de les màquines deixen de funcionar», va explicar Ester Martí, auxiliar de la biblioteca de Nou Barris.