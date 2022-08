José Luis Martínez Almeida va ser víctima d’un engany de dos humoristes russos, pròxims al Kremlin, que es van fer passar per l’alcalde de Kíiv. El problema és que l’alcalde madrileny, quan encara no sabia ques tractava d’un engany, va prometre al fals Vitali Klitscko ajudar en la deportació de ciutadans ucraïnesos refugiats a Espanya perquè combatessin en la guerra contra Rússia. Els dirigents locals i autonòmics de Més Madrid, el PSOE i Unides Podem van carregar ahir contra el dirigent del PP per la seva oferta preocupant de recolzar aquestes deportacions, una cosa que està prohibida per la legalitat internacional.

En un vídeo de 17 minuts publicat pels mateixos bromistes, Martínez Almeida hi assegura que no creu que «sigui un problema» ajudar a enviar homes al front. «Madrid dona suport a l’enviament d’ucraïnesos a Ucraïna perquè lluitin allà», va afirmar l’alcalde madrileny. Aquestes paraules són les que han suscitat més controvèrsia. «La imatge del govern és lamentable», va criticar la portaveu de Més Madrid a l’Ajuntament, Rita Maestre. «Oferir suport per deportar ucraïnesos al front o castigar russos bastards són unes declaracions preocupants», va insistir, fent al·lusió a un altre moment en què Almeida afirma que «és necessari castigar els bastards russos aquí a Espanya». Per la seva banda, Pablo Echenique va criticar que l’alcalde s’ofereixi a «deportar refugiats perquè vagin a morir al front».