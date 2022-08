Les vacances d’estiu impliquen, entre altres coses, la renovació de documents indispensables per viatjar, com el document nacional d’identitat (DNI) o el passaport. En el cas del segon, diversos usuaris han reportat confusions per la tipografia de les últimes remeses, on costa distingir entre la lletra O i el número 0.

Aparentment, podria tractar-se d’una ambigüitat sense importància, però el cert és que algunes persones han alertat de la possibilitat de no poder volar a altres països perquè el número del passaport original i l’indicat a les autoritzacions de viatge, necessàries en alguns desplaçaments, no coincideixen. Les xarxes socials van començar a fer-se ressò d’aquesta equivocació gràcies a Nacho Carretero, un usuari que ha compartit la seva experiència d’un viatge frustrat als Estats Units per culpa de la tipografia de la seva documentació: «Les últimes remeses de passaport a Espanya comencen per PAO, però la tipografia està portant a confusió ja que sembla que sigui PA0.».