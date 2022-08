El president de cuba, Miguel Díaz-Canel, va informar ahir de la «fi de l’incendi» al port de superpetroliers de la ciutat de Matanzas, actiu des de dissabte passat i que ha deixat almenys dos morts i 14 desapareguts.

El mandatari va informar que el bomber Elier Correa havia mort després de diversos dies en estat crític. El mandatari va notificar que el bomber Elier Correa havia mort la nit anterior després de diversos dies en estat crític, de manera que el balanç oficial de morts s’elevava a dos. «Gràcies a la proesa d’homes com ell, s’ha controlat l’incendi. Les meves condolences als seus sers estimats», va remarcar el president cubà en una publicació al seu perfil de la xarxa social Twitter, on va compartir una fotografia del bomber mort.

Les autoritats locals ja van informar dimecres que l’incendi al port de Matanzas havia estat controlat, i així es diluïa el perill que les flames s’estenguessin a altres tancs de combustible.

Amb la mort de Correa, el Govern cubà va elevar a dos els morts, si bé mantenia en 14 la xifra de desapareguts. El total de ferits ascendeix a 20, cinc dels quals es trobaven ahir en estat crític.

Espanya envia ajuda

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) enviarà medicaments i altres productes sanitaris a Cuba en resposta a la crida humanitària. L’operatiu posat en marxa per l’AECID preveu més de 27 tones d’ajuda per un valor de 80.000 euros, repartides en dos enviaments aeris amb destinació a Cuba.

El primer enviament, amb més de dues tones del material sanitari més urgent, té prevista la seva sortida avui mateix des de Madrid en vol comercial i serà lliurat a les autoritats cubanes a l’arribar al destí. Mentrestant, el segon enviament amb la resta del carregament està previst per a finals d’aquest mes d’agost.