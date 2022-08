Les autoritats russes segueixen confoses sobre l’atac de dimarts a la base aèria de Saki, a la Crimea ocupada per Rússia, a més de 225 quilòmetres de les línies de defensa de Moscou, que va destruir almenys vuit avions russos i diversos edificis, segons assegura l’Institut d’Estudis de la Guerra (ISW).

Segons publica aquest grup d’experts estatunidencs, les imatges de satèl·lit van confirmar els informes de la força aèria d’Ucraïna que l’atac havia destruït almenys vuit avions russos, cosa que contradiu les afirmacions russes que les explosions no van danyar cap avió i no van ser el resultat d’un atac. D’una banda, el Ministeri de Defensa rus va afirmar dimarts mateix que s’havien detonat municions en un lloc on n’hi havia d’emmagatzemades a l’aeròdrom a casua d’un acte de negligència, no a un atac, i va afirmar que cap avió haiva resultat danyat.

El milblogger rus Rybar va afirmar que l’explosió probablement no havia sigut causada per un atac amb míssils i va plantejar la hipòtesi que les explosions haurien pogut ser causades per negligència i incompliment de les normes de seguretat o a un petit helicòpter amb una bomba que havia atacat un estacionament pròxim.

Les històries contradictòries als mitjans i entre els milbloggers russos indiquen que els funcionaris del Ministeri de Defensa de Moscou tenen teories contraposades sobre l’atac i les estan compartint amb els mitjans.

És probable que les forces russes a la base aèria ja sàpiguen el que va passar, però també és possible que encara no entenguin com o des d’on exactament les forces ucraïneses van portar a terme l’atac, segons l’ISW.