Una nena de set anys va desaparèixer i un nen de sis va ser hospitalitzat en estat crític després de ser tret de la mar en una nit frenètica de rescats en aigües pròximes a Lanzarote, en la qual Salvament va socórrer a uns 400 immigrants a bord de vuit pasteres i llanxes pneumàtiques.

Una dona d’una d’aquestes pasteres va assegurar en arribar al port d’Arrecife que la seva filla s’havia ofegat durant la nit dels rescats. L’altre menor va ser tret de l’aigua per la tripulació d’un helicòpter, després de caure a l’aigua en una bolcada de la seva barca. El nen patir una parada cardiorespiratòria, però el van poder reanimar. Inicialment, va ser evacuat a l’Hospital Doctor José Molina Orosa d’Arrecife i, després, el van traslladar, de nou en helicòpter, a un hospital de Gran Canària.

Durant la nit i la matinada, la Guardamar Polimnia va rescatar cinc embarcacions i la Salvamar Al Nair dues més. Els passatgers van desembarcar al port d’Arrecife passades les set del matí d’ahir.

Amb temps suficient per deixar a terra les 91 persones que portava a coberta en aquest moment, l’Al Nair va tornar a sortir a la mar per ajudar una vuitena pastera, una de pneumàtica, localitzada a uns 91 quilòmetres al nord-oest de l’illa. Hi viatjaven 49 homes, 17 dones (dues d’embarassades) i nou menors, tots d’origen subsaharià, que van arribar al port d’Arrecife cap a la una del migdia.

El rescat més dramàtic es va fer cap a les 0.30 hores, després que un mercant hagués estat enviat a ajudar una llanxa pneumàtica a 115 quilòmetres d’Arrecife. Un helicòpter va arribar a la posició a temps per rescatar els ocupants i va evacuar a Lanzarote set adults i un menor. La resta d’ocupants d’aquesta pneumàtica van ser socorreguts per la Guardamar Polimnia, que va tornar a terra amb 218 persones de cinc rescats diferents.

Les vuit pasteres rescatades la nit de dijous a divendres transportaven 315 homes, 41 dones i onze menors, alguns d’origen subsaharià i altres magrebins, d’acord amb les dades que manegen Salvament i el 112 de Canàries.

Amb tot, les xifres finals varien segons la font. Salvament i el 112 van notificar un balanç de 392 rescatats, però Creu Roja l’elevava a 40 persones més, fet que donaria un total de 432 rescatats.