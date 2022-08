El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha rebut gairebé 1.900 sol·licituds per optar als ajuts per a la descarbonització de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera. Es tracta d’una convocatòria de subvencions que es va obrir al març i que té per objectiu renovar els vehicles pesants, impulsant la tecnologia elèctrica i l’hidrogen. La conselleria ha resolt favorablement 500 sol·licituds, que ascendeixen fins al valor de 8,3 milions d’euros. Davant l’elevada demanda, el Departament ha reclamat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol que augmenti la partida de la convocatòria fins als 50 milions d’euros, més del doble. La dotació actual és de prop de 22 milions. Territori ha indicat que atorgarà els ajuts fins a esgotar la partida econòmica.