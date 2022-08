El director general de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, va alertar abans-d’ahir el Consell de Seguretat de l’ONU que la situació a la central nuclear de Zaporíjia ha esdevingut «molt alarmant».

«Aquestes accions militars a prop d’una instal·lació nuclear tan gran podrien tenir conseqüències molt greus», va dir Grossi, i va emfatitzar que l’AIEA ha estat «en contacte freqüent» tant amb Ucraïna com amb Rússia per tenir la imatge «més clara possible de l’evolució».

En una descripció general dels esdeveniments ocorreguts a la central en una reunió del Consell de Seguretat convocada per Rússia, el director de l’AIEA va detallar que la central nuclear de Zaporíjia ha estat objectiu de bombardejos que han provocat diverses explosions a prop del quadre elèctric de la planta, i que han provocat un tall d’energia.

De fet, una unitat d’un dels reactors es va desconnectar de la xarxa elèctrica, i va activar el sistema de protecció d’emergència i va posar en funcionament els generadors per garantir el subministrament elèctric.

Si bé en l’avaluació preliminar els experts de l’AIEA indiquen que no hi ha «una amenaça immediata» per a la seguretat nuclear, adverteixen que «això podria canviar a qualsevol moment».

«Prevenir una catàstrofe nuclear ha de ser un objectiu col·lectiu i global. He demanat a les dues parts que cooperin amb l’AIEA. És un moment seriós, un moment greu i s’ha de permetre que l’organisme dugui a terme la seva missió a Zaporíjia el més aviat possible», va emfatitzar Grossi.

També va recordar davant el Consell de Seguretat la importància «dels set pilars indispensables» per a la seguretat i la protecció de les centrals nuclears, que inclouen assegurar la integritat física de la planta, el subministrament d’energia fora del lloc, els sistemes de refredament i els sistemes i mesures de preparació per a emergències.