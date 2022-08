Comerciants de Manresa veuen perillar el negoci a causa del preu de la llum

Esgarrifats pel preu de la llum. Comerciants de Manresa es posen les mans al cap cada vegada que els arriba la factura de l’electricitat, que només ha fet que encarir-se els darrers mesos. En alguns casos, s’ha triplicat el que han de pagar. Fins i tot hi ha qui creu que si la tendència continua així, hi haurà botigues i negocis que no podran aguantar, perquè l’alça de preus no es pot repercutir en el client. Es quedarien sense. D’entrada, doncs, l’estratègia és intentar parar el cop.

Al preu de la llum, desorbitat segons l’opinió de botiguers consultats per Regió7, cal afegir-hi també l’increment de preu de matèries primeres en el cas d’aquells establiments que han d’elaborar productes. Sobretot d’alimentació. O l’encariment de gènere en general derivat del cost de la benzina, tot i que els últims dies sembla que estigui de treva. La llum, però, no. Es va començar a encarir d’una forma desmesurada l’any passat, però s’ha agreujat a causa de la guerra d’Ucraïna i les incerteses econòmiques.

«Estic molt emprenyat»

«Estic molt emprenyat», afirma amb contundència Joan Ferrer, de la Granja Alpina de Manresa, «perquè a més a més no hi pots fer res». De pagar una mitjana d’entre 500 i 800 euros al mes han passat als 2.070 en l’última factura de juliol. «Ara estem pendents de la d’aquest agost, que segur que serà més». Explica que tocarà preus d’alguns productes, però «s’han de fer equilibris perquè volem que la gent vingui. Potser es pensa que hi guanyem molt, però l’únic que fem és parar el cop».

Comenta, a més a més, que fa un quant temps va fer una inversió de 14.000 euros per guanyar en eficiència energètica. «T’ho treballes i ara et trobes amb això». «He parlat amb el comercial de la meva companyia i és com donar-se cops de cap contra la paret. Et diu que ja ho sap, que li sap greu, però que no hi pot fer res».

Es queixa, també, que continua pagant el 21 % d’IVA, en aquest cas 360 euros, malgrat que una de les mesures del Govern central per alleugerir la pressió i la inflació era rebaixar l’impost. «Mentrestant, els qui hem de pagar això som els usuaris. Jo i tothom. L’únic que vull és pagar un preu raonable».

Considera que la situació és molt greu però «no se li ha donat importància. Jo veig gravíssim que facin això i no passi res» en l’àmbit social. «El que no faré és sortir sol al Passeig amb una pancarta, però s’haurien de prendre mesures, i de forma retroactiva». El que tem Ferrer «és que aquesta situació és normalitzi».

Resignació

Amb resignació continguda, Juan Moreno, de la Xarcuteria Moreno del mercat de la Sagrada Família i el Puigmercadal, explica que ara paguen més del doble de llum. Dels 300 euros d’abans han passat a pagar-ne 700 o 750. Són 9 treballadors. Assegura que ja es nota que la gent s’hi mira més abans de comprar, i pensa que «ens espera un setembre força dur». A més a més, «aquest estiu fa tanta calor que les cambres frigorífiques per conservar els aliments no paren».

A la popular La Xixonenca del passeig de Pere III de Manresa, de cambres, en tenen quatre, de grans dimensions, que, amb la calor, funcionen les 24 hores del dia durant els 6 mesos que l’establiment és obert. L’última factura de la llum els ha pujat a 8.000 euros, quan era normal pagar-ne uns 2.000, explica Òscar Pascual, un dels seus responsables. «Si continua així, arribarà un punt que serà inviable tenir obert», afirma. També ofega l’augment de matèries primeres. «No puja de cop, sinó que cada setmana t’envien un correu electrònic per avisar-te».

Aquest any han apujat preus. «No hi havia més remei», assegura. I sort n’hi ha hagut «que la gent té ganes de sortir després del que hem passat. Té ganes de tornar a la seva vida. Gràcies a això ens mantenim». A La Xixonenca hi treballen 16 persones. Es queixa que no hi hagi ajudes i que les companyies elèctriques i les administracions «només pensin a guanyar diners, però no en nosaltres».

«Hem passat de tot»

Dolce Piacere és una petita botiga de gelats del carrer de Casanova. També necessiten maquinària per fer fred. La factura de la llum se’ls ha triplicat. Fa un any pagaven mil i poc, ara pot arribar als 3.000. Amb aquests preus, «ja veurem a final de temporada si surten els números», assegura el seu responsable, Ignasi Puiggrós.

Explica que quan va començar la temporada –obren de maig a octubre– van apujar preus, i que ara s’hauria de tornar a fer però «ja no els revisarem». Comenta que «hem passat crisis immobiliàries, la covid, ara la guerra... Els perjudicats som nosaltres. Tot és culpa d’una mala política». La part positiva? «Venem força. Per la calor i perquè oferim un producte de qualitat que elaborem nosaltres. Aquest és el nostre desè aniversari. 10 anys de picar pedra».