Joves manresans expliquen com van viure la tragèdia del Medusa Festival

Un grup de tres nois manresans, Arnau Bergas, Pol Leal i Ferran Torreguitart, d’entre 19 i 20 anys, van arribar dimecres al Medusa Festival a Cullera, València. Tres nits després, la festa i la música es van convertir en silenci i ambulàncies. «De cop i volta va aixecar-se un aire calent molt fort que portava sorra i va començar a tombar-ho», explicaven ahir a la tarda a aquest diari mentre tornaven cap a Manresa en cotxe.

En qüestió de minuts, sobre les quatre de la matinada, un fort vent, acompanyat d’una forta pujada de la temperatura, va sorprendre els assistents, que, com els manresans, van ser desallotjats. En aquell moment hi havia, segons la Guàrdia Civil, més de 50.000 persones. «Mentre ens feien marxar vam veure diferents estructures a terra. La sortida d’emergència havia caigut», relaten. En el moment de la tragèdia els joves estaven intentant arribar a un dels escenaris, que ja havia aturat la música. «No sabíem què havia passat, tot era incertesa», expliquen, «hi havia rumors però ningú ens deia res de manera oficial». Els nois van ser traslladats al càmping, on, expliquen, «les tendes i les carpes que ens tapaven també havien caigut».