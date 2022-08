L’aeroport del Prat viu aquests dies el moment àlgid d’activitat turística de l’estiu si bé encara no ha arribat a superar els nivells d’abans de la pandèmia. Ahir hi havia previstes 877 operacions, un 82% respecte les que es van fer el 2019 en aquest mateix dia. La majoria són vols internacionals (619) mentre que la resta (258) són nacionals. Alguns dels turistes se sorprenien pel «bon funcionament» de l’aeroport per aquesta època de l’any. «M’esperava més caos però tot ha anat bé», explicava la Teresa, una turista de Romania. Aquest diumenge 14 d’agost, abans d’ahir, el moment més fort d’activitat, es van arribar a les 915 operacions, un 92% respecte el 2019.

Ahir va ser un dilluns de molta activitat a l’aeroport del Prat, on hi havia molt moviment de visitants amb maletes. Les cues per agafar busos llançadora i per embarcar confirmaven aquesta plena activitat si bé encara no s’ha arribat al nivell d’abans de la pandèmia. Dieter, un turista alemany, explicava que va poder retornar un cotxe de lloguer sense problemes aquest matí i que «tot funciona a la perfecció» malgrat estar en plena activitat. Ha vingut a passar quatre dies a Barcelona amb uns amics i afirma que l’experiència ha sigut molt positiva i que pensa repetir. «Gent agradable, bon menjar però a la propera espero que no faci tanta calor», va admetre. També va explicar que només ha hagut de portar la mascareta per anar en bus i que després ja s’ha pogut moure lliurement.