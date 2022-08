Un total de 130 víctimes dels atemptats que hi va haver el 17 d'agost del 2017 a Catalunya rebran indemnitzacions que sumen 7.228.798,78 euros, segons dades aportades pel Ministeri de l'Interior espanyol, quan es compleixen cinc anys d'aquests atacs terroristes.

Fins a un total de 355 víctimes figuren en la relació de fets provats de la sentència del cas, ratificada per l'Audiència Nacional en els seus aspectes fonamentals el mes de juliol passat, encara que únicament 216 han sol·licitat algun tipus d'ajuda o indemnització al Ministeri de l’Interior.

D'aquestes, 130 obtindran finalment una compensació pels danys físics o psíquics causats, mentre que, pel que fa als expedients de les 86 víctimes restants que van sol·licitar algun tipus d'indemnització, 84 van ser desestimats per diferents motius i dos es troben actualment pendents que es dicti resolució. La resta de víctimes reflectides en la sentència, 139, no han presentat sol·licitud de compensació abans de la data límit.

La gran majoria d'aquests afectats són persones que apareixen en els fets provats de l'atemptat de la Rambla de Barcelona, i gairebé totes figuren com a víctimes de la síndrome d'estrès posttraumàtic o de lesions i seqüeles de caràcter lleu.

El mes passat, l'Audiència Nacional va ratificar els aspectes fonamentals de la sentència que va condemnar tres acusats pels atemptats gihadistes del 17-A, si bé va rebaixar 10 anys la pena a dos d'ells, a 43 i 36 anys de presó, per una qüestió tecnicojurídica.

La Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional, responsable de revisar els recursos que es van interposar contra la primera sentència, va rebutjar considerar els tres únics acusats com a responsables dels 16 assassinats comesos per la resta de membres de la cèl·lula terrorista –tots abatuts– a la Rambla de Barcelona i al passeig Marítim de Cambrils.

Les associacions de víctimes, que tenien el propòsit que la condemna com a coautors dels crims anés dirigida als acusats Driss Oukabir i Mohamed Houli, qüestió que van declinar els magistrats, es van mostrar insatisfetes amb la sentència, encara que l'AVT i l'Associació 11-M Afectats del Terrorisme van decidir no recórrer-la davant el Tribunal Suprem.

«Patiment silenciós continuat»

La presidenta de la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (Uavat) i psicòloga forense, Sara Bosch, ha explicat que les víctimes tenen «patiment silenciós continuat», per la qual cosa es converteixen en persones més vulnerables i insegures. En una entrevista, Bosch ha assegurat que les víctimes «eviten viatjar, anar a zones turístiques, centres comercials o fins i tot asseure’s en una terrassa per minimitzar situacions on hi pugui haver risc».