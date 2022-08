La segona quinzena d’agost comença amb un «ambient més fresc» que el que s’ha vingut registrat en el que va d’estiu, segons va advertir ahir el portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, qui va precisar que en els pròxims dies es registrarà un descens de les temperatures per sota dels nivells habituals d’aquesta època i es registraran tempestes i pluges localment fortes, especialment al nord-est peninsular.

En concret, Del Campo va explicar que les temperatures dels pròxims dies se situaran entre 3 i 5 graus per sota de l’habitual per aquesta època de l’any a la major part de l’Estat i, fins i tot, entre 5 i 10 graus per sota del què és normal a la zona nord. La previsió de l’AEMET sí que assenyala com a excepció l’àrea mediterrània peninsular i l’arxipèlag balear, on, tal com va indicar, continuarà l’ambient càlid.

Les previsions per a avui indiquen que aquesta inestabilitat s’anirà desplaçant cap a l’est peninsular, de manera que Catalunya registrà «ruixats tempestuosos localment forts», amb acumulats de «fins a 20 litres per metre quadrat en una hora», segons va advertir. S’esperen temperatures de 29 graus a Barcelona, encara que va advertir que hi haurà «sensació de xafogor». La situació romandrà inestable demà, segons les previsions, ja que persistiran els ruixats i tempestes localment fortes, especialment a la costa catalana. Del Campo va advertir que també baixaran les temperatures i es registraran «vents forts» amb presència de cerç i tramuntana.

Amb tot, la situació es preveu que canviï divendres amb l’arribada del temps anticiclònic i la desaparició de núvols generalitzada. A més, s’espera que les temperatures puguin entre 6 i 8 graus respecte a les dels primers dies de la setmana amb «temperatures pròpies» ja d’aquest mes d’agost.

Calamarsades a Tarragona

La forta pluja i la calamarsa va provocar ahir intenses retencions a l’AP-7 a l’altura de Tarragona. Els embussos en aquesta via van ser de gairebé de 10 quilòmetres. Els ruixats i pedra molt grossa en alguns punts també van provocar el desviament de quatre vols que tenien previst aterrar a l’aeroport de Reus i finalment ho van fer al de Barcelona-el Prat.

Protecció Civil va informar, en diverses anotacions a Twitter, que ahir hi havia bandera vermella a totes les platges de Tarragona, Altafulla, Vila-seca, Creixell, Torredembarra i el Vendrell, i va demanar extremar les precaucions en aquesta zona pel «temps violent».

A més, la tempesta, acompanyada de pedra i vent, va afectar zones fruiteres de les comarques del Segrià i la Noguera, on va deixar aigua, pedra i un fort vent en municipis com Alcarràs, Lleida i Torrelameu. La pedra que va caure, molt barrejada amb aigua, era petita, en concret de la mesura d’una llentia i, en algun cas, d’un cigró.