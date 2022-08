Terroritzats en trobar-se envoltats per les flames dins d’un tren parat i sense que ningú els donés indicacions del que havien de fer. Així de prop van viure el terror dimarts els 48 passatgers que viatjaven al tren València-Saragossa, els qui fruit del pànic i per «pur instint de supervivència», segons van assegurar, van haver de baixar i abandonar el comboi corrent seguint les vies del tren per allunyar-se el màxim possible de l’incendi de Begís, que està arrasant a la comarca de l’Alt Palància.

«Va ser terrorífic, era l’infern, el tren estava envoltat per les flames, portàvem diversos minuts parats i no semblava que hagués d’arrencar», va explicar la Paula, una jove valenciana de 28 anys que viatjava en el comboi i que va aconseguir escapar d’aquest malson sense lesions però que va haver de ser atesa per taquicàrdia en el centre de salut de Viver, una vegada fora de perill.

Com ella, més d’una vintena de passatgers va optar per sortir corrent del tren per salvar la vida allunyant-se del foc. Al tren hi havia famílies amb nens petits, ancians i altres persones que no tenien possibilitat de córrer i que es van quedar esperant que el tren reprengués la marxa.

«Hem sortit del tren, estem corrent, fugint del foc, però si us plau telefona al 112 o alguna cosa, que ens vinguin a recollir a la carretera», és l’angoixant missatge que li va enviar la Paula a la seva parella demanant ajuda, en sentir-se abandonats a la seva sort atrapats enmig de l’incendi. La jove va estar corrent vint minuts, seguint les vies del tren, en direcció contrària al foc, fins que uns veïns la van recollir a ella i una altra noia veïna de Saragossa, la María, i les van portar al pavelló de Viver habilitat com a alberg per als desallotjats.

Els passatgers del tren València-Saragossa, que va sortir de la capital del Túria a les 16.22 h de dimarts, van criticar que no es tallés la circulació ferroviària molt abans, sabent que el foc estava tan a prop de les vies del tren al seu pas per Caudiel. Senten que hi ha hagut una total falta de coordinació entre Emergències i Renfe.

Va ser la mateixa maquinista del comboi la que va parar el tren pocs minuts després de les sis de la tarda quan aquest es dirigia cap a Barraques, després de passar Caudiel. «Es veien flames de deu metres d’altura molt prop del tren», va relatar la Paula, que viatjava al primer vagó i que ràpidament es va dirigir a la part de darrere per estar el més lluny possible del foc.

La maquinista va sortir de la cabina i també va travessar tot el tren, tractant de tranquil·litzar els passatgers, però sense arribar a donar més informació sobre què passava o el que havien de fer. «Aquí encara la gent no estava histèrica, va ser després quan ja es van veure escenes de pànic», recorda. Després de reprendre la marxa, algú va accionar la palanca d’emergències i el comboi es va frenar de cop. Va ser llavors quan el pànic es va apoderar de bona part dels passatgers.

Alguns van trencar les finestres del tren i altres van exigir a la maquinista que els obrís la porta. Un cop oberta, molts van sortir i es van escapar i alguns d’ells van resultar ferits, amb cremades de diversa consideració. El tren va reprendre la marxa, després de prop de mitja hora parat, fins a l’estació de Caudiel, on van acudir els serveis d’emergències per atendre els ferits.

«Hi havia nens corrent i gent gran amb cremades i ferides greus», va explicar aquesta testimoni. Hi va haver gent que en la seva fugida del terror de les flames es va orinar a sobre i altres que van vomitar. «Era espantós, però no em penedeixo d’haver baixat del tren, no tenia pinta que arrenqués i el vent bufava cap a nosaltres», va confessar.