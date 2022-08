El començament del curs vinent polític té data: el 25 d’agost. És el dia que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha escollit per celebrar un ple extraordinari que avali o derogui el decret estrella de l’estiu, el de l’estalvi energètic. Fonts de la Cambra van informar als mitjans sobre l’ordre del dia, que és ambiciós. A més de l’esmentat decret, el dels incendis forestals i el del nou sistema de cotització dels autònoms. Però no només això. Al juliol, el Senat va canviar algunes lleis, entre les quals la del «només sí és sí» i, com és preceptiu, li toca al Congrés la ratificació de les modificacions o descartar-les. Serà una sessió llarga.

Fonts del grup parlamentari popular comentaven que el seu període de descans acabarà diumenge, 21. Dilluns, tornada a la feina. Primer perquè dimarts hi haurà Consell de Ministres. I segon, perquè el di a 24 hi ha una convocatòria de la Diputació Permanent, i el ple, l’endemà, dia 25. El decret d’estalvi energètic, que estableix mesures sobre regulació de temperatures de les calefaccions i aparells d’aire condicionats en comerços i seus institucionals, així com sobre horaris d’aturada d’enllumenats, no té per ara el suport del PP. Tampoc el de Ciutadans. És previsible que tampoc el de Vox. Novament l’expectació recau en ERC, el PNB, EH Bildu i les formacions petites, atès que entre el PSOE i Unides Podem no sembla que hi hagi fissures sobre això. Cap d’aquestes formacions esmentades va avançar que hi votarà a favor. El Govern basc, per exemple, ha impulsat un pla propi.