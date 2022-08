Un vídeo filtrat i difós per xarxes socials de la primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, en una festa amb amics ha generat un debat polític al país i part de l’oposició ha demanat que se sotmeti a un test de drogues.

«No tinc res a amagar. No he consumit drogues, així que no és un problema fer les proves», es va defensar ahir Marin davant els periodistes. Així mateix, Marin va afirmar que «té una vida familiar, una vida laboral» i «temps lliure» que passa amb els seus amics, per la qual cosa va dir sentir-se decebuda davant la publicació d’aquests vídeos en xarxes socials. «Lamento que hagin estat publicats», va afegir. No obstant això, davant l’enrenou que ha provocat la difusió del vídeo, en el qual apareix un comentari sobre la farina –terme associat amb la cocaïna–, la líder Partit dels Finlandesos, Riikka Purra, va exigir a Marin que se sotmeti a un control de drogues.

«Pel bé del debat públic, seria prudent que la primera ministra se sotmetés voluntàriament a un control de drogues, els resultats de les quals serien publicats per un organisme independent», va assenyalar a Twitter Purra. Per la seva part, la líder del grup parlamentari dels Demòcrata Cristians, Paivi Rasanen, va assenyalar que la primera ministra té dret a la vida privada i també a desconnectar amb els seus amics, sempre que es faci dins dels límits de la llei. «El que em va sorprendre va ser que estava gravat en vídeo».