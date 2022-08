Als partits polítics existeix la unitat, els matisos, les discrepàncies, el xoc frontal... i després hi ha la distància que separa Laura Borràs de nombrosos dirigents de la seva pròpia formació: estan als antípodes. La decisió de la presidenta del partit de donar suport de forma entusiasta als qui van boicotejar l’homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona ha sigut, potser, la gota que fa vessar el got de la paciència d’un nombrós sector de la direcció que considera que la destituïda presidenta del Parlament fa exactament el contrari que JxCat busca: ser un partit seriós i de govern. En canvi, les formes i el fons de Borràs, segons s’admet internament, s’acosten més al populisme i al trumpisme. Què farà el secretari general, Jordi Turull? De moment manté silenci i el més probable, segons les fonts consultades, és que no hi hagi decisions immediates, sinó un procés progressiu d’aïllament de Borràs i el seu grup de sorollosos incondicionals perquè el partit no es vegi arrossegat a posicions marginals al tauler polític.

Entre la direcció de Junts s’escampa des de dimecres un sentiment que va des de la preocupació a l’enorme incomoditat, passant per la indignació. Tanmateix, entenen que el populisme i personalisme extrem amb què Borràs exerceix el seu paper són la millor manera de situar-la cada vegada més fora de joc. Això sí, els dirigents consultats tenen clar que el partit plantarà cara. Ja ho ha fet internament, quan en una tensa executiva diversos noms destacats del partit i el Govern li van reclamar que fes un pas enrere quan es va obrir judici contra ella per corrupció. Aquest dimecres el partit va trigar tot just dues hores a desmarcar-se públicament de l’actuació de Borràs en l’homenatge del 17-A.