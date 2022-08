La majoria són joves; molts, menors d’edat i tots desesperats per instal·lar-se a sòl europeu. Tant per llançar-se a creuar a pulmó una milla d’aigua portuària transitada per grans embarcacions. Són el que els membres de les forces de seguretat a Melilla anomenen «nedadors»: migrants marroquins que es llencen des dels dics de Beni Enzar (que són el port de Nador) tractant de guanyar l’escullera sud del port melillenc, o la platja de La Hípica o el port esportiu de la ciutat.

Fonts de la Guàrdia Civil a la ciutat autònoma relaten com des de l’inici del juliol fins ara està creixent «la ratxa de nedadors». El port espanyol i el port marroquí estan enganxats, comparteixen la mateixa badia. Depenent del dic que triïn com a destí, la travessia pot ser de 300 metres, fins a la barrera sud del port melillenc, o de 1.400 metres si des de la bocana de Beni Enzar discorre pel centre de la rada espanyola. Sigui la ruta llarga o de les més curtes, la característica del salt és la velocitat. Les patrulles de l’institut armat tenen instruments de visió nocturna, però, un membre d’aquestes patrulles diu que «només que deixis un moment el visor tèrmic al seient per obrir un refresc, se t’han ficat a l’aigua i aquí és difícil veure’ls».