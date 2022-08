Al parc d’El Kala, a les ribes algerianes del Mediterrani, hi viuen desenes d’espècies animals. O hi vivien. Ahir, la rodalia d’aquest zoològic es va convertir en escenari de la tragèdia. Una dotzena de persones van morir víctimes de les flames després de quedar «atrapades en un autobús» als afores del parc d’animals. Ja pugen a 38 els morts que han provocat els incendis forestals a Algèria, molts dels quals han estat provocats.

«Intentem ajudar les famílies a escapar; ningú va venir a ajudar-nos, ni els bombers ni ningú», va explicar en Takyeddine, de 22 anys. Aquest treballador que ha liderat els esforços de recuperació dels afectats també ha hagut de lamentar la mort d’un dels seus companys. També els incendis han posat fi al seu pas a la vida d’11 nens i han deixat centenars de ferits en diverses zones del país. Ara com ara, els Bombers han afirmat que durant la nit de dijous havien pogut controlar la major part dels incendis.

Algèria i, en concret, la seva regió del nord, és víctima cada any d’incendis forestals, però l’emergència climàtica i les seves consegüents onades de calor i sequeres han agreujat la situació. Els termòmetres han arribat als 48 graus a El Tarf, Guelma i Souk Ahras. El lloc sec en què es converteix el camp algerià a l’estiu, a més, és el blanc perfecte per als piròmans. Per això, el Ministeri de Justícia ha obert una imnvestigació per determinar si els incendis provocats dimecres van ser d’origen delictiu. Almenys hi ha un detingut a Souk Ahras, on una família sencera va morir en l’incendi, i tres a El Tarf.

Les imatges de persones fugint espaordides de les flames s’han multiplicat al llarg d’aquesta regió. Almenys 350 famílies van abandonar en pànic les seves llars i un hospital pròxim a una zona boscosa va haver de ser evacuat. Més enllà de la possible criminalitat que pot emvoltar aquests tràgics episodis, tot apunta a la incompetència de les autoritats algerianes. La Cabília berber va protagonitzar l’agost passat un dels pitjors incendis de la història moderna d’Algèria, amb 90 víctimes mortals al nord del país, 33 d’elles soldats.