Els Mossos d’Esquadra han rebut 58 denúncies de persones que afirmen que han patit punxades amb una agulla mentre eren en espais d’oci nocturn com bars musicals, discoteques o recintes de concerts. Aquesta és la xifra de totes les víctimes que han presentat una denúncia. La de totes les que asseguren que han sigut punxades al llarg d’aquest estiu és superior perquè algunes, després de comunicar-ho als establiments, han preferit no denunciar-ho formalment en una comissaria de la policia catalana. Aquest recompte inclou fins al cap de setmana del 13 i 14 d’agost.

Cap d’aquestes punxades està relacionada amb abusos sexuals ni tampoc amb robatoris. És a dir, els qui van punxar les seves víctimes no ho van fer per injectar substàncies estupefaents amb la intenció d’adormir-les per abusar-ne sexualment o per quedar-se les seves pertinences. No hi ha rastres de droga en les anàlisis clíniques ni consta tampoc que hagin contret cap malaltia. Amb la boca petita, experts i policies apunten a una moda absurda que també es va reproduir en els mateixos termes en països com el Regne Unit, Alemanya i França, on a més ja ha desaparegut.

Durant aquest últim cap de setmana, els Mossos van tenir constància de tres nous casos, tots tres a Barcelona i en discoteques del passeig Marítim. Dos homes que eren a la discoteca Opium van alertar els treballadors del local que havien sigut punxats i el personal va avisar el 112. Una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) els va derivar a l’Hospital del Mar. A la mateixa hora, poc abans de les quatre de la matinada, una dona va avisar els treballadors d’una altra discoteca pròxima, Carpe Diem, per explicar exactament el mateix: havia sigut punxada amb una agulla. També es va activar una unitat del SEM. Cap dels tres casos estan inclosos en el recompte de 58 denúncies perquè encara no havien denunciat quan se’n va fer el balanç.

Fonts de l’Hospital Clínic, el centre de referència per a dones que han sigut víctimes de violència sexual a Catalunya, aclareixen que, com la resta de centres mèdics, estan atenent totes les persones que hi acudeixen referint haver sigut punxades però, a falta de més temps per estudiar el fenomen i que s’acabin les vacances per incorporar personal necessari per valorar-ho, tampoc vinculen aquestes atencions amb casos d’abusos o agressions sexuals.

En cap dels casos que han investigat els Mossos les víctimes que afirmen que han sigut punxades mentre estaven de festa han acabat patint abusos sexuals. Tampoc els han robat. Ni consta que aquestes punxades amb agulles hagin servit als agressors per injectar substàncies estupefaents o que les víctimes hagin sigut contagiades d’alguna malaltia. Tampoc a la resta d’Espanya, on la Policia Nacional i l’Ertzaintza mantenen una alerta com la dels Mossos s’ha arribat a conclusions diferents.