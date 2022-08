Al canceller alemany, Olaf Scholz, no li agrada que li preguntin per l’escàndol d’evasió fiscal conegut com cas «Cum Ex». Ho va deixar clar l’11 d’agost en la tradicional conferència de premsa d’estiu que el canceller ofereix després de les seves vacances d’estiu.

Després de respondre amb paciència i fins i tot algun somriure unes quantes preguntes sobre la qüestió formulades per periodistes alemanys, Scholz va estar a punt de perdre els nervis amb la intervenció d’un corresponsal holandès. Aquest últim va dir en la seva pregunta que al banc hamburguès Warburg se li havia permès quedar-se «diners robats» durant el Govern de Scholz a la ciutat-estat del nord d’Alemanya. El canceller no només va negar rotundament l’acusació, sinó que a més va convidar el reporter a mesurar les seves paraules abans de formular unes asseveracions que no podria demostrar en cas d’haver de fer-ho. La resposta va semblar una amenaça davant la possibilitat que el periodista hagués de respondre davant d’un tribunal, i va deixar entreveure també certa inseguretat en una qüestió que pot passar una cara factura política al líder socialdemòcrata. Ahir, Scholz va declarar per segona vegada davant d’una comissió d’investigació del parlament regional d’Hamburg. En aquest escenari –poc desitjable per al càrrec polític més important del país– el canceller no es va moure ni un mil·límetre de la seva posició: «No vaig influir de cap manera en el procés fiscal del Warburg», va dir Scholz, que va afegir: «Conservo l’esperança que les suposicions i insinuacions cessin». Aquest comentari sembla dirigit als cada vegada més mitjans de comunicació que comencen a fer forat a les esquerdes de la versió del canceller. Escàndol històric L’escàndol «Cum Ex» es tracta probablement de l’estafa fiscal més greu de la història de la República Federal. A través d’un enrevessat sistema de compra i venda d’accions, banquers, advocats, operadors de borsa i grans fortunes van aconseguir robar a l’Estat alemany més de 10.000 milions d’euros, segons els càlculs d’un informe de l’ON Finanzwende, cofundada i dirigida per l’exdiputat federal verd i expert en finances Gerhard Schick. El sistema de la trama corrupta funcionava així: després de comprar i vendre accions de diferents empreses, els estafadors demanaven la devolució d’impostos per rendiment de capital –és a dir, per pagament de dividends– que mai havien abonat a l’Estat, i així obtenien el benefici. D’aquesta manera, aprofitant-se d’un error en el sistema de recaptació fiscal, aconseguien un benefici directe d’aquestes operacions financeres gràcies al robatori dels diners de la resta de contribuents.