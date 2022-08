El líder popular passa les vacances a la costa gallega

La direcció del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo va ser informada que hi havia un principi d’acord amb el Govern per renovar el Consell General del Poder Judicial, segons van assenyalar, fonts de l’equip de l’expresident del partit Pablo Casado, que va ser qui hauria tancat aquest pacte.

L’intercanvi de l’esmentada informació hauria tingut lloc, segons aquestes mateixes fonts, entre l’exsecretari general Teodoro García Egea i l’actual responsable de Política Institucional, Esteban González Pons, durant la reunió que tots dos van fer dins del procés obert per la direcció sortint i l’entrant per al traspàs de la documentació.

La versió d’aquestes fonts contrasta en part amb l’oferta abans-d’ahir per l’expresident gallec, que va destacar que aquest document que pràcticament haurien tancat Egea i el seu interlocutor del Govern, el ministre Félix Bolaños, no va ser analitzada en cap moment pel seu equip. Feijóo va afegir aquest dijous en un acte amb mitjans a Galícia que quan es va entrevistar amb Casado per a l’esmentat intercanvi, no li va referir aquest principi d’acord, l’existència del qual va revelar el diari El País. L’Executiu i el PP de Casado l’haurien compartit la tardor de l’any passat.

Les versions de la direcció de Casado, desmuntada al febrer, i de la direcció creada per Feijóo després del Congrés nacional del partit difereixen en part. Pons va reconèixer que va veure el text, cosa que és compatible amb el fet que no es tractés en un dels comitès de direcció portats a terme des de l’arribada de l’expresident de la Xunta. Més dubtós és que Pons no n’hagués explicat res al seu líder.

En qualsevol cas, la cúpula actual dels populars va destacar que en la seva negociació amb el Govern aquest document no ha tingut validesa. Fa més de 1.300 dies que el Consell General del Poder Judicial no es renova. Falta menys d’un mes per a l’obertura del nou curs dels jutges.

Feijóo, comparat amb Trump

«El senyor Feijóo, al contrari d’aquesta imatge de moderat que ens vol vendre, s’està demostrant com un polític a l’altura de Donald Trump». Amb aquesta duresa va carregar la ministra de Ciència, Diana Morant, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respecte a les declaracions del líder popular dient que desconeixia l’existència d’un acord entre el PSOE i el PP, aconseguit durant l’època de Pablo Casado, i l’anterior direcció del partit hagi assegurat que va informar el dirigent popular d’aquest pacte.

«Va negar ser coneixedor d’un acord de l’anterior direcció del PP amb el Govern d’Espanya per a la renovació del CGPJ i ha estat el seu propi partit qui ha desmentit Feijóo», va recalcar Morant.

«La situació d’extrema gravetat és que un polític menteixi descaradament, que es converteixi en un polític que no és de fiar, que no sigui un interlocutor vàlid. El més greu és el motiu de la mentida, que vol mantenir-se en la rebel·lia i en la desobediència davant del que mana la Constitució», va criticar durament la dirigent socialista, i va elevar encara més el to de les acusacions que ja havien llançat figures importants de l’Executiu espanyol, com el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en els últims dies.

Morant va voler incidir especialment en la comparació que va fer entre Feijóo i l’expresident dels Estats Units: «Trump i els seus continus atacs a la democràcia estan emmirallant-se a Espanya amb el senyor Feijóo».

Seguidament, va afirmar que el Govern espanyol hauria de tenir al capdavant una «persona honesta». La ministra de Ciència va afirmar que «mai en la història del nostre país havia passat el que està ocorrent ara». «El PP té segrestat el poder judicial», va resumir Morant.

El líder popular passa les vacances a la costa gallega

El líder del PP, Alberto Núnez Fejóo, està de vacances a la costa gallega, concretament a Moaña, el poble de la seva dona. Va sortir a fer exercici i el van enxampar un fotògraf i una periodista del diari Faro de Vigo, del mateix grup que Regió7, i va accedir a deixar-se fer fotos.