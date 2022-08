«Maquinista de tren 18506 informa que està aturada en el punt quilomètric 205+300, entre Masades Blanques i Barraques, per incendi davant de la via i comunica que retrocedirà a l’estació de Masades Blanques». És la primera de les notificacions del comunicat d’incidències d’Adif sobre el tren de mitjana distància València-Saragossa que va quedar envoltat per les flames dimarts passat.

Forma part d’un total de fins a onze comunicacions recollides pel Lloc de Comandament de Circulació d’Adif, encarregada de la gestió de la infraestructura ferroviària i el trànsit, i el comboi i que ajuden a reconstruir com van ser els minuts eterns des que el vehicle para davant l’increment de la intensitat del foc a la zona fins que arriba a l’estació de Caudiel, on s’atenen les persones ferides.

Primera comunicació a les 17.54 h. És la maquinista la que emet la primera informació sobre el foc i les vies. Prèviament no hi ha hagut cap avís per part de la direcció operativa de l’incendi, encarregada d’aquests avisos.

Intent de tornar. El tren s’atura i comença la maniobra per fer marxa enrere. «En efectuar el canvi de cabina per iniciar el retrocés, [la maquinista] comunica que no pot fer fre perquè li han accionat la clau d’obertura de portes i han baixat del tren (aproximadament 20 viatgers)». Qui va obrir les portes amb el tren parat i per què és una de les qüestions que segueixen pendents d’investigació amb versions contradictòries. Hi ha passatgers que defensen que va ser la mateixa maquinista, fonts de Renfe ho neguen. També hi ha qui apunta que hi va haver gent que va sortir per la porta de la cabina de la maquinista.

La comunicació continua: «Maquinista reposa claus d’obertura i es troba el tren envoltat de flames i no es pot moure». Fonts del sindicat de maquinistes assenyalen que amb les portes obertes el tren no pot moure’s. La gestió de les diferents alarmes, com el trencament d’una de les finestres, endarrereix la sortida. El que haurien d’haver estat uns minuts, menys de 10, s’allarga i es queda prop de la mitja hora amb el tren aturat davant les flames.

Missatges d’avís. El comunicat d’incidències recull els següents avisos per posar de nou el tren en marxa, habilitar la via en el sentit contrari i tenir la seguretat que no hi haurà un altre comboi en la direcció oposada que pugui provocar un accident. «Són aplicables les fitxes número 1, 9 i 12 del MPGI. S’avisa operador SPE MD. S’avisa CPS València. S’avisa la Prefectura Tècnica d’Operacions per a presència de personal a l’estació de Caudiel. Porta 48 passatgers». Tres missatges per aconseguir el permís de tornada.

S’inicia el retrocés. «A les 18.15 h s’inicia reculada de tren 18506 a l’estació de Masades Blanques i recull els viatgers que havien baixat del tren. Tren 18506, des de Masades Blanques a Caudiel circularà com a tren 94851». Durant aquest trajecte els testimonis asseguren que es fan fins a set parades per ajudar les persones ferides. Per aquesta ajuda la maquinista també pateix cremades.

18.20 h. Tall de la via. «A les 18.20h comunica Centre Avançat d’Emergències de l’Incendi de Begís que queda tallada la circulació de trens per incendi pròxim». És la primera comunicació oficial de la direcció de l’incendi a Renfe i Adif sobre la situació de la via. Fins llavors, l’únic avís havia estat el de la maquinista.

18.30 h. Petició d’una ambulància. «18:30 h, se sol·licita una ambulància. Informa maquinista que hi ha viatgers que s’han cremat les cames». En aquesta informació, la maquinista adverteix que hi ha aproximadament una vintena de ferits. Mentrestant, a Caudiel ja s’ha nomenat un responsable i es prepara el muntatge de l’hospital de campanya a Xèrica.

18.39. El tren arriba a Caudiel. «A les 18.39 arriba tren a Caudiel. Comunica la maquinista que hi ha un mínim de 20 ferits». Entre ells, assenyala que n’hi ha alguns amb cremades, encara que en desconeix la gravetat, i una persona amb una torçada de turmell. Minuts després arriba el personal sanitari a l’estació. Sanitat informa que hi ha tres ferits greus per cremades. Entre 8 i 10 ferits lleus són traslladats a l’hospital de campanya que s’ha habilitat a Xèrica.