Després de sis dies d’un foc que ha devorat unes 20.000 hectàrees de muntanya i ha estat a punt d’entrar a la Serra Calderona, el pulmó verd de València, l’incendi forestal de Begís, a la província de Castelló, va entrar ahir en una fase d’estabilització, la qual cosa ha permès que 1.500 persones desallotjades de diversos municipis de la comarca de l’Alt Palància tornessin a les seves llars.

Durant el matí, es van registrar rebrots en el terme del Toro, a la província de Castelló, i si bé encara existien punts calents en l’extens perímetre de l’incendi, que abasta uns 140 quilòmetres, existeix un «optimisme moderat» a poder estabilitzar-lo.

Al migdia, el Lloc de Comandament Avançat (PMA) va autoritzar el retorn a les seves cases dels habitants de Teresa, Sacanyet, Canales, les masies disseminades d’Altura, el càmping de Viver (on ahir es va permetre l’entrada per a recollir estris), i de les tres pedanies desallotjades d’Andilla (Artaj, Osset i La Pobleta), mentre que deixa d’estar confinada la població d’Andilla.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, després d’assistir ahir al matí a la reunió del Lloc de Comandament Avançat per a analitzar-ne l’evolució, va fer una crida a «extremar la prudència», perquè encara que l’evolució de l’incendi és bona, les condicions climatològiques són «molt desfavorables».

Per això, ha demanat a la ciutadania que no visiti les zones afectades pel foc, perquè el sòl és inestable, i que es deixin lliures les carreteres perquè puguin continuar treballant els bombers.

Com a símptoma de la bona evolució, ahir van estar treballant en la zona uns 20 mitjans aeris enfront dels 42 que van intervenir dissabte, a més d’algunes seccions de la Unitat Militar d’Emergències (UME).

La direcció tècnica manté la xifra d’un perímetre de 140 quilòmetres i una superfície afectada del voltant de 20.000 hectàrees, encara que la xifra definitiva es revisarà una vegada estigui controlat el foc, perquè hi ha «illes», on no han arribat les flames al costat de terrenys «absolutament cremats».

El president del Govern, Pedro Sánchez, reprèn aquest dilluns la seva agenda amb la visita a les zones afectades pels incendis.