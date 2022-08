L’expresidenta del Parlament Laura Borràs va reaparèixer ahir després de la suspensió del seu càrrec, a finals de juliol. En una intervenció a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, la presidenta de Junts per Catalunya va fer grans retrets sobre la seva suspensió, per a la qual van ser imprescindible els vots d’ERC.

Així, Borràs va mantenir un to bel·ligerant cap al partidisme que, segons ella, impedeix que s’avanci cap a la independència. La coherència del discurs –ella presideix un partit–, la va obligar a matisar les paraules. «Junts té més de moviment d’alliberament nacional que de partit a l’eix tradicional esquerra-dreta», es va mig excusar.

«Els partits han de ser una eina, com ho és estar al Govern», va apuntar en referència vetllada al debat intern a Junts sense sortir o no de l’Executiu, tant de la inhabilitació de la mateixa Borràs com per l’aposta sense esmena d’ERC per la taula de diàleg. «Una taula que ha passat de ser estèril a ser contraproduent, després dels acords subscrits a la darrera trobada», referint-se al pacte que tots dos van arribar per «conduir l’activitat política i institucional d’acord amb les institucions i els procediments democràtics», i a les paraules del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, al final de la reunió del juliol. Aleshores, el ministre va afirmar que l’activitat política i institucional es durà a terme dins de l’ordenament vigent i es deixa constància que «es renuncia a accions que treguin la política fora de les regles del joc democràtic».

La intervenció de Prada es va produir tot just una setmana després de protagonitzar una nova polèmica arran del boicot al minut de silenci per les víctimes dels atemptats del 17-A. Borràs va fer una conferència sobre «els límits del parlamentarisme», just en el moment en què ERC augmenta la seva pressió a Junts perquè accepti substituir-la a la Mesa del Parlament. A la xerrada, Borràs va fer una encesa defensa del reglament de la Cambra, perquè li va permetre parar els peus a l’extrema dreta.