La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va explicar ahir que la mascareta continuarà vigent tant al transport públic com als hospitals, ambulatoris i residències, en aquest darrer cas no per a les persones que hi viuen, sinó per als treballadors i les visites. La titular de Sanitat va afegir que si els experts recomanen canviar la normativa sobre les mascaretes, el Govern ho anunciarà. Però, de moment, el debat no és sobre la taula. «Sempre hem estat en mans de la ciència i els experts».

Darias també va remarcar que, després de dos anys de pandèmia, ara estem en una etapa de «molta llum» i fem vida pràcticament normal. «Espanya continua avançant i arraconant el virus», va ressaltar. A Espanya, més de 40,6 milions de persones (el 85,7% de la població) tenen ja la pauta completa de la vacuna contra la covid. La dosi de record –la tercera– ha sigut injectada a 25,8 milions de persones (54% de la població). Així ho reflecteixen les dades del Ministeri de Sanitat, que va emprendre el desembre del 2020 juntament amb les comunitats autònomes la campanya d’immunització davant el coronavirus. A partir de setembre, les persones més grans de 80 anys començaran a rebre la quarta dosi de la vacuna. Les vacunes anticovid de segona generació ja són una realitat. Són fàrmacs actualitzats contra les noves variants, especialment contra l’òmicron, i que milloraran la protecció que ofereixen les vacunes creades a partir de la variant original.