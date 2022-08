Una rentrée marcada per la crisi energètica i la possibilitat d’un esclat social. El Govern francès es reuneix avui al seu primer Consell de Ministres després de l’aturada estiuenca. Aquesta arrencada del nou curs polític està, sens dubte, marcada per la inflació i les mesures de sobrietat. Un empitjorament de la vida corrent, sobretot de les classes treballadores, que alimenta el malestar. Veient l’onada de vagues al Regne Unit, l’Executiu gal planteja la hipòtesi d’una tardor calenta, malgrat la imprevisibilitat dels moviments socials –com recorden els sociòlegs, no sempre hi ha una correlació directa entre la conjuntura econòmica i les protestes.

«Hem d’acceptar el preu de la nostra llibertat i dels nostres valors», va assegurar el president Emmanuel Macron divendres passat durant l’acte de commemoració de l’alliberament de Bormes-les-Mimosas, on va començar la victòria contra els nazis a la franja meridional de França. Aquest discurs de «sang, suor i llàgrimes» reproduïa el to del dirigent centrista a la tradicional entrevista del 14 de juliol (dia nacional), en què va demanar als francesos que «assumeixin col·lectivament una lògica de sobrietat» energètica.