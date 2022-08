El Govern superarà avui el seu primer examen del curs parlamentari: aprovar el reial decret llei que conté el pla d’estalvi energètic. Negociaciant fins a l’últim dia –una dinàmica ja habitual–, l’Executiu té lligats els suports necessaris per convalidar la norma que el Consell de Ministres va aprovar a principis d’agost. I, a més, ho farà amb els seus socis habituals, els que van fer a Pedro Sánchez president.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, va anunciar ahir al migdia que el Govern ja comptava amb «els suficients» suports a la Cambra Baixa per aprovar el reial decret llei que inclou les mesures relacionades amb els límits de l’aire condicionat i la calefacció en comerços i institucions o l’enllumenat d’aparadors, però també ajudes a estudiants i als usuaris de Rodalia i mitjana distància, i la pròrroga dels 450 milions d’euros directes per a taxistes i camioners.

No obstant això, els grups parlamentaris, els del Govern i els socis, van preferir mostrar-se més cauts. «Continuem parlant», va manifestar el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, i va avisar que les converses s’estendrien «fins a l’últim moment».

El PNB va ser el primer a trencar el silenci i va anunciar que els seus diputats votaran a favor del reial decret llei «per responsabilitat». «Les mesures que es preveuen han de ser implementades amb immediatesa perquè aconsegueixin l’efecte requerit», van assegurar.

Menys clars van ser els portaveus d’ERC i EH Bildu. «Mai avanço el sentit del vot, però crec que donada la situació és complicat una altra opció que no sigui, almenys, entrar a negociar o intentar millorar-lo», va defensar Gabriel Rufián als passadissos del Congrés, donant a entendre que aplanarà l’aprovació de la norma i la seva posterior tramitació com a projecte de llei per introduir canvis en el text. El suport d’ERC a la norma seria un clar gest de distensió de les relacions amb el Govern després de la celebració de la taula de diàleg a la fi de juliol en la qual es van aconseguir avanços parcials en la desjudicialització i defensa del català.

La portaveu abertzale, Mertxe Aizpurua, va llançar un missatge similar i va afirmar que encara estaven «en converses amb el Govern» per aconseguir un entesa sobre possibles modificacions de la norma. L’Executiu comptaria d’aquesta manera amb els vot favorable del PSOE (120), Unides Podem (33), ERC (13), PNB (6), EH Bildu (5), Més País (2), Compromís (1), PRC (1), Terol Existeix (1) i de la diputada del grup mixt Meri Pita. En total, 183 diputats que els permet superar la majoria simple i reforçar la unitat del bloc progressista.