«M’agradaria quedar-me a treballar aquí, però a fora surten més oportunitats»

Després d’un temps dubtant sobre la seva tria d’estudiar medicina, Carla Rovira, de 26 anys, veïna de Cornellà de Llobregat, va descobrir que la seva vocació era la cirurgia general. Ara, ha aconseguit plaça com a resident de primer any a l’Hospital d’Igualada del Consorci Sanitari de l’Anoia.

Com està vivint els primers mesos com a resident a l’Hospital d’Igualada?

Els primers mesos sempre són d’adaptació, però estic molt contenta d’haver trobat plaça de la meva especialitat, la cirurgia general, al costat d’uns professionals que des del primer dia em van mostrar confiança.

Amb quin grau de llibertat pot intervenir en el primer any de residència?

Depèn molt de l’experiència prèvia que puguis tenir. En el meu cas, vaig fer un període de pràctiques extracurriculars al quiròfan, que em va servir molt per aprendre. Tot i això, durant el primer any, és important deixar-se ensenyar, i en aquest hospital he trobat una docència enfocada i dirigida per als residents, que val la pena aprofitar.

Quines són les seves perspectives laborals després de la residència?

El que més m’agradaria és poder dedicar-me a la cirurgia, però encara no m’he plantejat a on m’agradaria treballar. Tinc companys que han decidit anar-se’n a l’estranger per buscar unes condicions laborals més satisfactòries. La veritat és que no m’agradaria haver de marxar lluny de casa, però a vegades a fora surten més oportunitats.