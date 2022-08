«Ser metgessa de família et permet establir un tracte més proper amb el pacient»

Amb la perspectiva de quedar-se a treballar a la Catalunya central, Claudia Nodarse, de 28 anys, ha decidit fer la seva residència com a metgessa al CAP Sagrada Família de Manresa. Nascuda a Cuba, va establir-se a Catalunya fa cinc anys, i ha treballat en diversos centres d’atenció primària d’Osona.

Com valora el primer any de residència al CAP Sagrada Família?

M’hi sento molt acollida. L’ambulatori té tot el que jo buscava, sobretot tenint en compte la relació que s’estableix amb els pacients. També valoro molt el temps que els professionals destinen als residents per afavorir el seu aprenentatge.

Per què va escollir la Catalunya Central per fer la seva residència?

La majoria de graduats prefereixen anar a un gran hospital, però els centres sanitaris petits també tenen el seu encant, en estar més a prop de la comunitat. Per a mi el tracte que s’estableix amb els veïns del barri és un regal. Ser metgessa de família et permet fer un seguiment del pacient en les diferents etapes de la seva vida i incidir en aspectes com la prevenció de la salut. En el fons, crec que es desconeixen els beneficis d’aquesta especialitat.

La pressió assistencial que la covid va generar a la primària es continua notant?

El cert és que encara hi ha una sobrecàrrega de treball. A vegades no donem l’abast per la falta de personal. Aquest fet provoca que hàgim d’assumir més feina de la que tocaria, amb el risc d’esgotament que suposa. En aquest sentit, cal garantir el benestar del personal per oferir una atenció de qualitat.