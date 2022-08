La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va explicar ahir al Congrés dels Diputats que al decret d’estalvi energètic s’ha eliminat «l’obligatorietat de l’aplicació de les directrius d’operació vinculades amb la pandèmia als aeroports» i s’ha establert «que siguin recomanacions tant l’ús de mascaretes com la presa de temperatura i la distància entre persones en les cues per als controls».

A l’interior dels avions, van aclarir fonts del Ministeri de Sanitat, la mascareta continuarà sent obligatòria, però a l’interior dels aeroports es recomana portar-la, però no és obligatòria. Aquesta recomanació està vigent des que es va eliminar l’obligatorietat de portar mascaretes en interiors, el mes d’abril, i el reial decret que es va convalidar ahir al Congrés no canvia res sobre aquest tema. El que sí que converteix en recomanació i no obligació és la presa de temperatura i la distància entre persones. «Amb aquesta modificació seguim els passos dels països del nostre entorn, eliminant traves i per tant potenciant la competitivitat del sector del transport i també del turisme», va argumentar Sánchez.

Mascareta al transport públic

No obstant això, la màscara continuarà sent obligatòria a l’interior dels transports públics en les pròximes setmanes encara que la incidència de covid vagi a la baixa, segons va assegurar Sánchez, reafirmant les paraules de la ministra de Sanitat, Carolina Darias qui, dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, va suggerir que, de moment, no s’introduirà cap relaxació sobre l’ús de mascaretes al transport públic, centres sanitaris, farmàcies o residències, on el seu ús és obligatori per als treballadors i les visites.