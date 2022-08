La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va explicar ahir que Catalunya «ara com ara» no demanarà la retirada de les mascaretes, malgrat que la mesura sí que s’està aplicant en altres països on les taxes d’incidència de covid són cada vegada menors. «Entrem en l’època de tardor, una època en què tornen les complicacions respiratòries i de transmissió de virus. Per això no ens costa res ser una mica prudents», va dir Cabezas en una entrevista a Catalunya Ràdio.

La doctora va manifestar que s’ha de continuar portant la mascareta al transport públic, encara que hi hagi sistemes de ventilació que renovin l’aire, ja que s’està a prop de moltes persones de grups diferents i «hi ha possibilitat de poder transmetre el virus».

«La màscara ens protegeix. Únicament l’estem demanant en unes condicions molt determinades: dins dels vagons o autobusos, en els centres sanitaris i les farmàcies. És una protecció, no ens costa res», va sostenir Cabezas.

Cabezas va insistir que la covid-19 no s’ha acabat, però sí que «les dades són molt millors»: actualment a Catalunya hi ha 32 casos per cada 100.000 habitants i 19 persones ingressades a les Unitats de Cures intensives (UCI). «L’afectació és molt menor, però quan tenim 19 persones ingressades a l’UCI, encara no podem considerar que és una malaltia passada», va expressar.

Així mateix, la secretària de Salut Pública de la Generalitat va voler remarcar la importància que té que es mantinguin les mesures de precaució, i va instar les persones de més de 60 anys o persones de risc que es vacunin de la quarta dosi per evitar que puguin sorgir complicacions.